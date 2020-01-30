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В Шахтах заведующую детсадом будут судить за мошенничество и подлог

В Шахтах заведующую детсадом будут судить за мошенничество и подлог
Суд в Шахтах рассмотрит дело заведующей детским садом. Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, женщину обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве.

По версии следствия, начальница якобы наняла на работу четырёх родственников и знакомых, которые по факту никаких обязанностей не выполняли. При этом они исправно получали зарплату.

- Таким образом она похитила более 1,8 миллиона рублей, - добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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