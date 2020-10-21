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В Ростовской области без вести пропал 83-летний мужчина

В Ростовской области без вести пропал 83-летний мужчина
В донском регионе разыскивают пропавшего пенсионера. Василий Крестильников перестал выходить на связь с 16 октября.

Житель Новошахтинска ушел из дома и с тех пор так и не вернулся. Через несколько дней родные забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.

Рост Василия - около 165-170 сантиметров, у него худощавое телосложение, седые короткие волосы. Родственники уточнили, что 83-летний пенсионер может быть дезориентирован.

Если вы владеете информацией о местонахождении Василия Крестильникова, позвоните по номерам: 112 или 8-800-700-54-52.

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