В Ростове пропал дезориентированный пенсионер без одежды

В Ростове-на-Дону разыскивают 74-летнего мужчину. Алексей Симченко ушёл из дома утром 14 сентября и не вернулся обратно. Родственники обратились за помощью к добровольцам.Ростовчанин, на котором были только нижнее белье и серая майка, направился в неизвестном направлении. Где он может находиться в настоящее время, никто не знает. К тому же пожилой мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.У пропавшего Алексея Николаевича среднее телосложение, рост - 183 сантиметра, короткие седые волосы и голубые глаза.Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пенсионера, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.