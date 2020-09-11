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В Ростове пропал дезориентированный пенсионер без одежды

В Ростове пропал дезориентированный пенсионер без одежды
В Ростове-на-Дону разыскивают 74-летнего мужчину. Алексей Симченко ушёл из дома утром 14 сентября и не вернулся обратно. Родственники обратились за помощью к добровольцам.

Ростовчанин, на котором были только нижнее белье и серая майка, направился в неизвестном направлении. Где он может находиться в настоящее время, никто не знает. К тому же пожилой мужчина не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

У пропавшего Алексея Николаевича среднее телосложение, рост - 183 сантиметра, короткие седые волосы и голубые глаза.

Если вы что-нибудь знаете о местонахождении пенсионера, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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