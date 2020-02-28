В Ростовской области скончался пожилой мужчина, пострадавший в драке



В Батайске Ростовской области скончался пожилой мужчина, пострадавший в драке. Пациент умер в Центральной городской больнице, сообщает Battime.



По информации издания, происшествие случилось еще 9 февраля. У 61-летнего мужчины завязался конфликт с 41-летним знакомым. Ссора быстро привела к драке. Пожилого батайчанина ударили как минимум пять раз.



После избиения пострадавшего доставили в ЦГБ Батайска. Спустя три недели он скончался.



На 41-летнего участника драки завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Он находится в следственном изоляторе в Новочеркасске.