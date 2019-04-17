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В Ростове в драке пострадали двое военнослужащих

В Ростове в драке пострадали двое военнослужащих
Двое военнослужащих оказались в центре конфликта в Ростове. Инцидент произошел 19 апреля, сообщает информационный портал DonDay со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, конфликт произошел на улице Таганрогской. В ходе потасовки 46-летний полковник Василий Ш. и его приятель, военный пенсионер Андрей Б., получили различные травмы.

У мужчин врачи диагностировали черепно-мозговую травму, а у Василия сломан нос. Сейчас они проходят лечение в военном госпитале.

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