В станице Ростовской области из-за неисправного дымохода сгорела кровля беседки

Фото: ГУ МЧС по РО

В станице Старочеркасской Аксайского района произошло возгорание крыши беседки. Сообщение об инциденте поступило в ГУ МЧС по Ростовской области.Пожар произошел в доме № 16 на улице Чапаева. Местные жители заметили дым около 16:00 2 января и сразу же вызвали пожарных.Прибывшие на место происшествия спасатели зафиксировали, что огонь охватил 15 квадратных метров кровли. Для ликвидации возгорания были направлены восемь пожарных на двух спецмашинах.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — неисправный дымоход.