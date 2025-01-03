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В станице Ростовской области из-за неисправного дымохода сгорела кровля беседки

В станице Ростовской области из-за неисправного дымохода сгорела кровля беседки
В станице Старочеркасской Аксайского района произошло возгорание крыши беседки. Сообщение об инциденте поступило в ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожар произошел в доме № 16 на улице Чапаева. Местные жители заметили дым около 16:00 2 января и сразу же вызвали пожарных.

Прибывшие на место происшествия спасатели зафиксировали, что огонь охватил 15 квадратных метров кровли. Для ликвидации возгорания были направлены восемь пожарных на двух спецмашинах.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Предварительная причина возгорания — неисправный дымоход.
Фото: ГУ МЧС по РО
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