В Ростовской области дотла сгорела летняя кухня

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области произошел пожар, в результате которого сгорела летняя кухня. Причиной возгорания стал неисправный дымоход. Информацию об этом сообщили в МЧС России, отделении Аксайского района.Пожар возник 12 декабря в 7:42 на улице 8-Линия СНТ «Алмаз» в Большелоговском сельском поселении. Соседи заметили, что крыша одного из зданий охвачена огнем. Огромный столб дыма был виден издалека, что вызвало большой беспокойство у жителей района. Люди незамедлительно вызвали пожарных.На место происшествия прибыли восемь спасателей и два пожарных автомобиля. К 9:05 пожар был локализован на площади в 30 квадратных метров.По заявлениям спасателей, основной причиной возгорания стало ненадлежащее функционирование дымохода, что способствовало быстрому распространению огня на крыше. В итоге от летней кухни остались лишь пепел и обгоревшие кирпичные остатки.