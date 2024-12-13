Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области дотла сгорела летняя кухня

В Ростовской области дотла сгорела летняя кухня

В Ростовской области произошел пожар, в результате которого сгорела летняя кухня. Причиной возгорания стал неисправный дымоход. Информацию об этом сообщили в МЧС России, отделении Аксайского района.

Пожар возник 12 декабря в 7:42 на улице 8-Линия СНТ «Алмаз» в Большелоговском сельском поселении. Соседи заметили, что крыша одного из зданий охвачена огнем. Огромный столб дыма был виден издалека, что вызвало большой беспокойство у жителей района. Люди незамедлительно вызвали пожарных.

На место происшествия прибыли восемь спасателей и два пожарных автомобиля. К 9:05 пожар был локализован на площади в 30 квадратных метров.

По заявлениям спасателей, основной причиной возгорания стало ненадлежащее функционирование дымохода, что способствовало быстрому распространению огня на крыше. В итоге от летней кухни остались лишь пепел и обгоревшие кирпичные остатки.





Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.