Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Почему не работает ВКонтакте 16 января

Почему не работает ВКонтакте 16 января
Пользователи мобильного приложения из Ростовской области и других городов страны ВКонтакте столкнулись с массовым сбоем 16 января.

При входе в приложение лента новостей не обновляется, чаты и сообщения не загружаются. В веб-версии ВКонтакте у некоторых пользователей также наблюдаются сбои. Не открываются сообщения и некоторые вкладки. Похожие проблемы испытывают жители разных регионов страны.

С чем именно связаны неполадки, неизвестно. В компании не давали официальных комментариев.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.