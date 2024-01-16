Почему не работает ВКонтакте 16 января

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Пользователи мобильного приложения из Ростовской области и других городов страны ВКонтакте столкнулись с массовым сбоем 16 января.При входе в приложение лента новостей не обновляется, чаты и сообщения не загружаются. В веб-версии ВКонтакте у некоторых пользователей также наблюдаются сбои. Не открываются сообщения и некоторые вкладки. Похожие проблемы испытывают жители разных регионов страны.С чем именно связаны неполадки, неизвестно. В компании не давали официальных комментариев.