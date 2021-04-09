В Шахтах после продолжительной болезни скончался экс-начальник пожарной части

В Шахтах скончался экс-начальник 31-го отряда пожарной охраны ГПС МЧС России по Ростовской области. Бронислава Широкова не стало 10 апреля в возрасте 62 лет. Как стало известно Rostov.ru, полковник внутренней службы в отставке умер после длительной болезни.Бронислав Широков родился 30 июня 1958 года в городе Зернограде. В 1998-м его назначили на должность начальника 31-го отряда в Шахтах. В течение нескольких лет он руководил частью, был неоднократно награжден различными грамотами. В 2004 году вышел на пенсию.У Бронислава Широкова остались жена, взрослые сын с дочкой и внуки. Сын полковника пошел по стопам отца. Сейчас лейтенант внутренней службы Алексей Широков руководит Шахтинским пожарно-спасательным гарнизоном.Прощание с Брониславом Широковым состоится 13 апреля в городе Шахты.