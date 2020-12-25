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Ветеран пожарной охраны скончался в Ростовской области

Ветеран пожарной охраны скончался в Ростовской области
Ветеран пожарной охраны Владимир Мартынов скончался в Ростовской области. Дончанин умер в возрасте 72 лет 26 декабря.

Мужчина закончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «Автоматизация электрических сетей и систем» в 1960 году. С 1965-го служил в пожарной охране Ростовской области, вплоть до 1994 года. За годы службы Владимир Полихронович стал начальником дежурной службы донского управления ГПС.

Мартынов являлся мастером по пожарно-прикладному спорту. Со своей командой он неоднократно побеждал в турнирах России и за рубежом.

Похороны Владимира Мартынова состоятся 29 декабря в 12 часов дня возле храма на Северном кладбище Ростова.

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