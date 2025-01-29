В Шахтах назначили нового начальника Следственного отдела

Фото: СУ СК РФ по Ростовской области.

В городе Шахты и Октябрьском районе Ростовской области назначен новый глава следственного отдела. Руководителем назначен 34-летний Сергей Султанов. Он приступил к работе 27 декабря 2024 года.По информации СУ СК по Ростовской области, до этого руководитель работал в нескольких следственных отделах. В последний раз он трудился на должности в Железнодорожном районе Ростова. Он занимал пост замруководителяя.Напомним, ранее на протяжении пяти месяцев руководителем шахтинского отдела был Антон Босенко. Затем отправился на аналогичную должность в родной Таганрог. Где после новогодних праздников приступил к выполнению обязанностей. Напомним, место руководителя следственного отдела в Таганроге освободилось после ареста Руслана Багмута. По версии следствия, с 15 по 21 марта 2023 года Руслан Багмут пообещал за определенную сумму оказать покровительство донскому бизнесмену.