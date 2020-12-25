Назначен руководитель следственного отдела Ленинского района Ростова
В Ростове на должность руководителя следственного отдела Ленинского района назначили 54-летнего полковника юстиции Александра Валиева. Он приступил к обязанностям начальника 28 декабря.
Валиев окончил Кубанский государственный университет в 1991 году. Получив юридическое образование, он более 15 лет посвятил работе в прокуратуре Краснодарского края. С 2007 по 2016 годы Александр занимал должность в СУ СКР Кубани. В июне 2019 года перешел в Следственный комитет донского региона замруководителя второго отдела по расследованию особо важных дел.
За свою карьеру полковник юстиции был награжден нагрудными знаками «За участие в противодействии агрессии в Южной Осетии» и «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации». Также Александр Валиев является обладателем медалей «За усердие в службе» и «За безупречную службу» I степени.
До назначения на должность руководителя следственного отдела Ленинского района Валиев занимал этот же пост в Железнодорожном районе.