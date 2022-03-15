Фото: Лиза Алерт

В Шахтах нашли живым, пропавшего 13-летнего мальчика. Семена Чумаченко искали 16 марта.Школьник вышел из собственного дома днем, прихватив с собой рюкзак. Родственники не знали куда она мог направиться и обратились за помощью в полицию. К поискам ребенка подключались волонтеры поискового отряда.Вечером того же дня стало известно, что Семен найден живым. Где именно его удалось отыскать пока неизвестно, но теперь он вернулся к семье и его жизни и здоровью ничего не угрожает.