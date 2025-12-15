Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров пожелал в Новый год не попадать в дурацкие ситуации

Телеведущий Дмитрий Дибров поздравил россиян с наступающим Новым годом.

В поздравлении Дибров пожелал "поменьше быть кобылой и клячей". А также меньше краснеть и не попадать в дурацкие ситуации.

- И регулируйте выпитое с вечера, чтобы утром не быть красными. Давайте огонь, чтобы прямо на вас жарились сардельки, — рассказал телеведущий в беседе с журналистами.

Напомним, что недавно Дибров попал в громкий-секс скандал. На камеру попал момент, как Дмитрий с молодой спутницей выходит из машины с расстегнутой ширинкой, где был виден торчащий из штанов половой орган. Ситуация вызвала большой резонанс в обществе а сам Диброва позже и сам дал комментарий. Он заявил, что такой курьез может произойти с кем угодно.
