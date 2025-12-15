Новости
В Ростове на ремонт понтонного моста выделят 4 миллиона рублей

В Ростове на ремонт понтонного моста выделят 4 миллиона рублей. Об этом сообщает сайт государственных закупок.

Тендер на проведение работ был объявлен 15 декабря. Заказчиком выступила МКУ «Дирекция по строительству объектов транспорта и инфраструктуры».

Подрядчику предстоит осмотреть техническое состояние соединений и деталей моста. Необходимо выявить имеющиеся дефекты и определить, пригодны ли они для дальнейшей эксплуатации.

Подать заявку на участие в тендере можно до 22 декабря. Уже на следующий день будет объявлен победитель, с которым заключат контракт. Финансирование работ осуществляется из городского бюджета.

Понтонный мост на 29-й Линии является важным транспортным объектом. Ежедневно в теплое время года по нему проезжают сотни автомобилей и проходят тысячи пешеходов. Для рыбаков это популярное место для рыбалки.

В 2018 году мост внезапно затонул. Более 200 человек оказались на острове, и им потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться.
фото: дондей
