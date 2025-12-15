- Грибы уже подмороженные. Мы их размораживаем и они оказываются очень вкусными. Правда поиски усложняет не только погода, но то, что видимые места уже перекопаны. Приходится прям под деревьями лазить, - сказал один из грибников.

Фото: Соцсети

В лесах Ростовской области находят замороженные грибы. Своим уловом за 13 и 14 декабря грибники поделились в социальных сетях.Уже несколько дней в донском регионе введен желтый уровень погодной опасности. Местами в области метеорологи фиксируют сильный ветер, заморозки, а также снег с дождем.Многие тихие охотники с наступлением холодов уже закрыли для себя сезон. Однако среди любителей ходить по грибы остались и настойчивые охотники. Несмотря на угрозу непогоды люди все же решили выбраться на природу в минувшие выходные.Рядом с Волгодонском получилось собрать полных два ведра рядовки лиловоногой. Эти съедобные грибы отличаются своим лилово-фиолетовым оттенком ножек.Рядовка также были обнаружены и в Багаевском районе. Местная жительница сообщила, что если бы не усилившийся ливень с ветром, она бы еще больше насобирала грибов.Жители делятся в социальных сетях успешными находками в поздний для роста грибов период. Пользователи удивляются стойкости таких грибников к морозам. Людей просят быть аккуратными в лесу и лесопосадках. Из-за непогоды ветхие деревья могут легко упасть.