В лесах Ростовской области находят замороженные грибы
В лесах Ростовской области находят замороженные грибы. Своим уловом за 13 и 14 декабря грибники поделились в социальных сетях.
Уже несколько дней в донском регионе введен желтый уровень погодной опасности. Местами в области метеорологи фиксируют сильный ветер, заморозки, а также снег с дождем.
Многие тихие охотники с наступлением холодов уже закрыли для себя сезон. Однако среди любителей ходить по грибы остались и настойчивые охотники. Несмотря на угрозу непогоды люди все же решили выбраться на природу в минувшие выходные.
Рядом с Волгодонском получилось собрать полных два ведра рядовки лиловоногой. Эти съедобные грибы отличаются своим лилово-фиолетовым оттенком ножек.
Рядовка также были обнаружены и в Багаевском районе. Местная жительница сообщила, что если бы не усилившийся ливень с ветром, она бы еще больше насобирала грибов.
Жители делятся в социальных сетях успешными находками в поздний для роста грибов период. Пользователи удивляются стойкости таких грибников к морозам. Людей просят быть аккуратными в лесу и лесопосадках. Из-за непогоды ветхие деревья могут легко упасть.