В Азове Ростовской области пропал 68-летний пенсионер

Фото: «Лиза Алерт»

В Ростовской области ищут 68-летнего жителя Азова, Николая Дубовика. Пожилой мужчина исчез 14 декабря. По данным «Лиза Алерт», пропавший имеет проблемы со здоровьем и может нуждаться в медицинской помощи.Приметы разыскиваемого: возраст 68 лет, рост 167 см, худощавое телосложение. Волосы и борода седые, глаза карего цвета. Николай Геннадьевич передвигается с серой металлической палочкой.В день пропажи он был одет в черную куртку, комплект из темно-синего флисового костюма и черную шапку.Любая информация, которая может помочь в установлении местонахождения пенсионера, крайне важна. Обращайтесь по телефонам горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.