КДК РФС оштрафовал «Рубин» после матча с «Ростовом» в 18-м туре РПЛ
По итогам матча между «Рубином» и «Ростовом», состоявшегося 6 декабря в рамках Российской премьер-лиги, Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) принял решение оштрафовать казанский клуб.
В заключительном матче 2025 года ростовчане смогли дважды поразить ворота противника. Голы забили Алексей Миронов и Егор Голенков. Игроки «Рубина» не смогли ответить ни одним забитым мячом.
В итоге, победа досталась донскому клубу.
После игры состоялось заседание КДК РФС, где были выявлены нарушения со стороны казанской команды.
За нарушение регламента соревнований на «Рубин» был наложен денежный штраф в размере 20 тысяч рублей.