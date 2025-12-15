КДК РФС оштрафовал «Рубин» после матча с «Ростовом» в 18-м туре РПЛ

Фото: ФК Рубин

По итогам матча между «Рубином» и «Ростовом», состоявшегося 6 декабря в рамках Российской премьер-лиги, Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) принял решение оштрафовать казанский клуб.В заключительном матче 2025 года ростовчане смогли дважды поразить ворота противника. Голы забили Алексей Миронов и Егор Голенков. Игроки «Рубина» не смогли ответить ни одним забитым мячом.В итоге, победа досталась донскому клубу.После игры состоялось заседание КДК РФС, где были выявлены нарушения со стороны казанской команды.За нарушение регламента соревнований на «Рубин» был наложен денежный штраф в размере 20 тысяч рублей.