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В Шахтах директором департамента городского хозяйства назначили Филиппа Корниенко

В Шахтах директором департамента городского хозяйства назначили Филиппа Корниенко
В Шахтах директором департамента городского хозяйства назначили Филиппа Корниенко. К своим обязанностям он приступит 3 октября.

Филипп Корниенко родился и вырос в городе Шахты. Он получил техническое образование в ЮРГУЭС, а затем – юридическое в том же университете. В ЮФУ прошел переподготовку по направлению «Управление персоналом».

До своего назначения на должность чиновник занимал пост руководителя управления по работе с населением. Ранее он работал в отделах потребительского рынка и энергетики.

Напомним, что место стало вакантным после того, как Андрей Юрьев покинул свой пост по собственному желанию. Он занимал его около года.
Фото: соцсети Филиппа Корниенко
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