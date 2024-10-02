Фото: соцсети Филиппа Корниенко

В Шахтах директором департамента городского хозяйства назначили Филиппа Корниенко. К своим обязанностям он приступит 3 октября.Филипп Корниенко родился и вырос в городе Шахты. Он получил техническое образование в ЮРГУЭС, а затем – юридическое в том же университете. В ЮФУ прошел переподготовку по направлению «Управление персоналом».До своего назначения на должность чиновник занимал пост руководителя управления по работе с населением. Ранее он работал в отделах потребительского рынка и энергетики.Напомним, что место стало вакантным после того, как Андрей Юрьев покинул свой пост по собственному желанию. Он занимал его около года.