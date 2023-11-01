Новым директором департамента городского хозяйства в Шахтах стал Андрей Юрьев

Фото: Гордума Шахт.

В Шахтах директором департамента городского хозяйства администрации назначен 45-летний Андрей Юрьев.Чиновник учился в Южно-Российском государственном политехническом университете имени Платова по специальности «Инженер-программист». С 2000 года мужчина работает в администрации Шахт. Свой путь там он начал в должности специалиста отдела промышленно-инвестиционной политики.До назначения на должность директора Андрей Юрьев занимал пост председателя комитета по управлению имуществом на протяжении 13 лет.У чиновника есть жена и двое детей.