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Новым директором департамента городского хозяйства в Шахтах стал Андрей Юрьев

Новым директором департамента городского хозяйства в Шахтах стал Андрей Юрьев
В Шахтах директором департамента городского хозяйства администрации назначен 45-летний Андрей Юрьев.

Чиновник учился в Южно-Российском государственном политехническом университете имени Платова по специальности «Инженер-программист». С 2000 года мужчина работает в администрации Шахт. Свой путь там он начал в должности специалиста отдела промышленно-инвестиционной политики.

До назначения на должность директора Андрей Юрьев занимал пост председателя комитета по управлению имуществом на протяжении 13 лет.

У чиновника есть жена и двое детей.
Фото: Гордума Шахт.
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