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В Ростове нашли живой пропавшую 40-летнюю женщину

В Ростове нашли живой пропавшую 40-летнюю женщину
В Ростове нашли живой пропавшую без вести 40-летнюю женщину. Лариса Боровскова больше недели не выходила на связь с близкими.

Как сообщал Rostov.ru, ростовчанка отправилась в хутор Ребричанский Орловского района 29 апреля. С тех пор от нее не было вестей. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.

7 мая пропавшую нашли живой. О том, где находилась Лариса Боровскова и почему не выходила на связь, пока не известно.

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