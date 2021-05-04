В Ростове нашли живой пропавшую 40-летнюю женщину
В Ростове нашли живой пропавшую без вести 40-летнюю женщину. Лариса Боровскова больше недели не выходила на связь с близкими.
Как сообщал Rostov.ru, ростовчанка отправилась в хутор Ребричанский Орловского района 29 апреля. С тех пор от нее не было вестей. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. К поискам подключились СМИ.
7 мая пропавшую нашли живой. О том, где находилась Лариса Боровскова и почему не выходила на связь, пока не известно.