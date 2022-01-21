В Шахтах 28-летний Дмитрий Третьяков стал новым замглавы администрации

Фото: администрация города Шахты

В Шахтах снова прошли кадровые перестановки в администрации. Так, на должность заместителя главы муниципалитета по вопросам строительства назначили 28-летнего Дмитрия Третьякова. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.Ранее Дмитрий в течение года находился в должности директора МУП «Шахтыстройзаказчик». Позднее он стал руководителем отдела координации строительства и перспективного развития в Новочеркасске. Кроме того, Дмитрий Третьяков занимал пост директора управления ЖКХ в Зверево, в команде бывшего мэра Игоря Зюзина.Отметим, что место замглавы администрации города Шахты оставалось вакантным с конца 2021 года - после увольнения Артема Федорова. Вместе с тем 24 января, на открытии нового здания № 15, Дмитрий Третьяков присутствовал уже в статусе заместителя сити-менеджера муниципалитета.