В Новочеркасске директор департамента строительства покинул пост
Директор департамента строительства и городского развития администрации Новочеркасска уволился по собственному желанию. Дмитрий Третьяков оставил должность 25 января.
На пост руководителя он заступил в марте 2019 года. До этого Третьяков возглавлял отдел координации строительства и перспективного развития департамента, а еще раньше занимал должность директора МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства».
Есть информация, что 27-летний Дмитрий Третьяков ушел работать в администрацию другого муниципалитета.
За два года работы в администрации Новочеркасска при нем по вине подрядчиков были сорваны сроки строительства домов для детей-сирот и школы. По итогам 2019 года Дмитрия Третьякова и руководство его проектно-технического отдела даже лишили премий.
Как сообщил DonDay Новочеркасск, его обязанности будет временно исполнять директор департамента ЖКХ Андрей Землянский, так как заместитель Третьякова, Андрей Карбовничий, находится в отпуске.