В администрации Новочеркасска назначили нового директора департамента строительства и городского развития



В мэрии Новочеркасска произошли кадровые изменения. Назначен новый руководитель департамента строительства и городского развития. Об этом 6 марта сообщили в городской администрации.



Ведомство возглавил Дмитрий Третьяков. Ранее он занимал должность директора управления ЖКХ города Зверево. Третьяков сменил ушедшего в отставку по собственному желанию Александра Веремчука, который пробыл на этом посту с апреля 2018 года.



Новый руководитель департамента уже работал с действующим главой Новочеркасска Игорем Зюзиным в администрации Зверево. Зюзин возглавлял зверевскую администрацию с 2013-го по 2017 год.