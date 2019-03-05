Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В администрации Новочеркасска назначили нового директора департамента строительства и городского развития

В администрации Новочеркасска назначили нового директора департамента строительства и городского развития
В мэрии Новочеркасска произошли кадровые изменения. Назначен новый руководитель департамента строительства и городского развития. Об этом 6 марта сообщили в городской администрации.

Ведомство возглавил Дмитрий Третьяков. Ранее он занимал должность директора управления ЖКХ города Зверево. Третьяков сменил ушедшего в отставку по собственному желанию Александра Веремчука, который пробыл на этом посту с апреля 2018 года.

Новый руководитель департамента уже работал с действующим главой Новочеркасска Игорем Зюзиным в администрации Зверево. Зюзин возглавлял зверевскую администрацию с 2013-го по 2017 год.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.