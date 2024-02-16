В Сальске прогремел звук взрыва 16 февраля

Фото: DonDay

В ночь на 16 февраля жители Сальска были напуганы звуками взрывов. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.Около 21:30 в стороне микрорайона Низовка был слышен грохот. Жители начали обмениваться догадками, что это могло быть.Официальных комментариев случившегося пока нет.Аналогичные звуки около 13:00 были слышны в Новочеркасске, Батайске, Азове и Шахтах, что напугало жителей. У некоторых жителей тряслись окна и срабатывали автомобильные сигнализации. Однако власти заявили, что ситуация в регионе находится под контролем.