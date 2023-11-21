В Ростове жителей напугал звук взрыва 21 ноября

Фото: Rostov.ru

Жителей Ростова 21 напугал звук взрыва. Грохот слышали горожане около 15:20.Звук, похожий на взрыв слышали жители в нескольких районах города и области. Грохот доносился на Западном, в микрорайоне Суворовском, в Левенцовке, Малиновского, Коммунистическом, Зорге, также в городе Таганроге и Азове. У некоторых жителей от ударной волны задрожали окна в доме.Пользователи предполагают, что могла сработать система ПВО. Однако в спецслужбах пока не давали официальных комментариев по этому поводу.