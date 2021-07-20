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В Сальске обнаружили могилу семьи, расстрелянной во время Великой Отечественной войны

В Сальске обнаружили могилу семьи, расстрелянной во время Великой Отечественной войны

Могилу расстрелянной в ВОВ семьи нашли в Сальске. Об этом сообщили в поисковом объединении «Миус-Фронт» 22 июля.

Как сообщают специалисты, в захоронении обнаружили мужчину, женщину и двух малышей. Одному из них - всего год, другому - около трёх лет. Останки датируются примерно 1942-1943 годами.

Предполагается, что к убийству причастны фашистские войска. Так, у женщины обнаружили гематому в области головы. Предположительно, её ударили прикладом. А в черепах детей исследователи нашли отверстия от пуль.

В ранее опубликованных архивах о жертвах ВОВ на месте Сальска был обозначен лагерь с пленными. Скорее всего, страдающие от голода и изнеможения члены этой семьи просто не могли больше продолжать работу, поэтому их и расстреляли.

На данный момент раскопки под Сальском продолжаются.

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