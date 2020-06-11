В Ростовскую область вывозным рейсом из Индонезии и Вьетнама вернулись 28 туристов

В Ростов-на-Дону прибыли туристы, которых забирали вывозными рейсами из Вьетнама из Индонезии. Пассажиров сначала доставили в Москву, а затем отправили по регионам. В Южной столице самолёт приземлился 15 июня в 2:42.В регион прибыли 116 пассажиров. Среди них — 15 жителей Ростова-на-Дону, по три — Таганрога и Мясниковского района, по два — Батайска, Константиновского и Красносулинского районов, один — Миллерово. Также в Ростов прилетели 56 жителей Краснодара, 19 — Крыма, четыре — Ставрополя, по два — Астрахани, Волгограда и Адыгеи. В обсерватор были помещены два человека.Всех пассажиров обследовали на коронавирус. Каждый получил предписание соблюдать двухнедельный карантин.