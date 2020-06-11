Из Гоа и Бангкока в Ростов прибыли 65 человек

В Ростов-на-Дону вывозным рейсом доставили 65 человек, которые из-за пандемии коронавируса застряли в Гоа и Бангкоке. Самолет с туристами на борту приземлился в Платове 14 июня.По информации регионального правительства, среди прилетевших - девять жителей донской столицы, четыре азовчанина, а также жители Мясниковского, Цимлянского и Сальского районов. 44 человека – жители других регионов. Среди них - уроженцы Ставрополя, Крыма, Адыгеи и Донецкой Народной Республики.Троих прилетевших отправили в оберватор, остальные направились по домам на двухнедельную самоизоляцию.