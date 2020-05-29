Вывозным рейсом из США вернулись домой 29 жителей Ростовской области

Домой, в Ростовскую область, из США вернулись 29 человек. Об этом сообщили 1 июня в правительстве региона.На родину дончан доставили вывозным рейсом из Нью-Йорка. Boeing 777-300 сначала приземлился в московском Шереметьево. Там пассажиров пересадили в два самолёта. Один из них отправился в Ростов-на-Дону и Махачкалу, а второй - в Екатеринбург и Новосибирск.Всего в ростовском аэропорту вышли 146 пассажиров. Среди них были 29 дончан, 17 жителей Волгограда, 13 человек из Ставрополя, двое пассажиров из Воронежа, 12 жителей Северной Осетии-Алании, трое уроженцев Кабардино-Балкарии. Тем же самолётом в Россию вернулись 11 жителей Крыма, три человека из Калмыкии, 53 из Краснодара. В обсерватор поместили трех человек – двоих жителей Саратова и одного жителя Астрахани.Остальных прибывших обязали в течение двух недель находиться дома на самоизоляции. У всех пассажиров взяли тесты на коронавирус.