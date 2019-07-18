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В Ростовской области введут штрафы за курение вейпов

В Ростовской области введут штрафы за курение вейпов
Фото: a.d-cd.net
Депутаты Законодательного собрания Ростовской области собираются установить штрафы за курение вейпов. Поправки в закон «Об административных правонарушениях» будут рассмотрены на ближайшем заседании донского парламента.

Ранее региональным законом были установлены ограничения на курение вейпов в общественных местах. Запрет распространяется на использование электронных сигарет в детских, образовательных, медицинских организациях, на спортивных объектах, всех видах общественного транспорта, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках, пляжах.
- Теперь предлагается установить административную ответственность за нарушение указанных ограничений в виде штрафа от 500 до 1 500 рублей, - сообщил председатель комитета донского парламента по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев.

Полномочия наложения штрафов на нарушителей возлагаются на представителей органов местного самоуправления.
Поправки рассмотрят на следующем заседании Заксобрания 25 июля.

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