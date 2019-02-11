На Дону запретят курить электронные сигареты в общественных местах



Законодатели Ростовской области собираются запретить курение электронных сигарет в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе донского Законодательного собрания 13 февраля.



Ограничение предлагают ввести в тех местах, где запрещена их продажа, то есть в детских, образовательных, медицинских организациях и на объектах спорта. Кроме того, нельзя будет использовать вейпы во всех видах общественного транспорта, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, на детских площадках и пляжах. По мнению законодателей, изменения вводятся, чтобы токсичные вещества, выделяемые вместе с паром, не оказывали негативного влияния на здоровье окружающих.



Напомним, что в прошлом году донские парламентарии ввели запрет на продажу электронных сигарет несовершеннолетним, а также установили ряд мест, где данная торговля запрещена – это учреждения образования, культуры и здравоохранения.



В закон также планируется внести поправки, устанавливающие штраф за продажу вейпов несовершеннолетним и в запрещённых местах. Так, за нарушение запрета в части продажи несовершеннолетним на физические лица предлагается накладывать штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., на должностные лица – от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на юрлица – от 30 тыс. до 50 тыс. руб. За продажу в запрещенных местах планируется установить штраф для граждан от 1,5 тыс. руб. до 2 тыс. руб., для должностных лиц – от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для юрлиц – от 30 тыс. до 40 тыс. руб.



Поправки будут рассмотрены во время ближайшего заседания донского парламента – 21 февраля.