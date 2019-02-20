Депутаты донского Заксобрания приняли дополнительные меры поддержки дольщиков, наделили Ростов статусом и ограничили курение вейпов





На прошедшем заседании Законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли ряд важных документов. Всего на повестку дня вынесли 53 вопроса.



Прежде чем перейти к обсуждению законопроектов, парламентарии выслушали доклад начальника Главного управления МВД по Ростовской области Олега Агаркова. Отчёт является традиционным в начале года. Главный полицейский Дона отметил существенное падение преступности в регионе за прошедший 2018 год. Значительно снизилось количество разбойных нападений, их стало меньше почти на 24%, грабежей - на 20%. Но вместе с тем выросли повторная подростковая преступность и число экономических преступлений.

Среди наиболее важных законов, принятых депутатами, следует отметить изменения в областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области». Депутаты проголосовали за новый порядок помощи обманутым дольщикам. Новые поправки наделили муниципалитеты полномочиями решать, какие недостроенные дома можно достроить, а какие - нет. Во втором случае дольщикам будут предоставлять другое жилье.

- Кроме того, пострадавшим участникам долевого строительства больше не придётся самостоятельно решать проблемы с коммуникациями, - отметил председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко. - Ресурсоснабжающие компании смогут получить госсубсидию, чтобы покрыть все расходы на подключение домов к воде, газу и электричеству.



Добавим, что на декабрь 2018 года в областной реестр проблемных объектов включено 67 долгостроев, 67 потенциально проблемных объектов и 171 объект самовольного строительства.



На заседании депутаты приняли закон «О статусе административного центра Ростовской области». Ростов выполняет функции региональной столицы, здесь расположены представительства областных органов власти и представительства федеральных структур, дипломатические представительства, учреждения культуры и спорта. К областному центру предъявляются повышенные требования. Здесь должен быть обеспечен высокий уровень дорог, работы общественного транспорта, городских сервисов и внешнего вида города.



Законопроект прошёл первое чтение, несколько этапов публичных обсуждений с привлечением экспертов. Новый статус позволит Ростову получать дополнительную поддержку для осуществления функций столицы региона. Это, например, организация транспортного обслуживания, гостиничного и культурного сервиса.



На работу парламентариев повлияла трагедия, которая произошла в Шахтах в январе. В результате взрыва газа погибли несколько человек, а десятки остались без крыши над головой. Депутаты выступили с инициативой перед федеральными властями оборудовать жилые помещения датчиками утечки бытового газа. Донские парламентарии также направили предложение лицензировать компании, занимающиеся обслуживанием газового оборудования, усилить пропаганду газовой безопасности.

- Возникла необходимость пересмотреть законодательство, чтобы предотвратить несчастные случаи в будущем, - добавил Александр Ищенко.



Кроме того, депутаты проголосовали за ограничение продажи электронных сигарет. Вейпы получили большое распространение среди молодежи. При их курении выделяется пар, который доставляет неудобство окружающим, он может вызывать аллергию и в целом оказывает негативное влияние на здоровье.



На территории Ростовской области депутаты установили запрет на курение электронных сигарет в подъездах, лифтах многоквартирных домов, общественном транспорте, а также на детских площадках и пляжах.