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В Ростовской области введен режим ЧС из-за вируса африканской чумы

В Ростовской области введен режим ЧС из-за вируса африканской чумы
13 марта в Ростовской области зафиксирована вспышка африканской чумы. Заболевание выявлено в Константиновском районе.

Положительный результат на наличие вируса получен на территории Богоявленского сельского поселения. В хуторе Кастырском умерли от опасной болезни четыре особи.
- В настоящее время проводятся карантинные мероприятия, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - На территории Богоявленского сельского поселения введен режим «Чрезвычайная ситуация».

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