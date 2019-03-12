В Ростовской области введен режим ЧС из-за вируса африканской чумы
13 марта в Ростовской области зафиксирована вспышка африканской чумы. Заболевание выявлено в Константиновском районе.
Положительный результат на наличие вируса получен на территории Богоявленского сельского поселения. В хуторе Кастырском умерли от опасной болезни четыре особи.
- В настоящее время проводятся карантинные мероприятия, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - На территории Богоявленского сельского поселения введен режим «Чрезвычайная ситуация».