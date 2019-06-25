На борьбу с африканской чумой свиней в Ростовской области потратят около 200 млн рублей





В Ростовской области на борьбу с африканской чумой свиней потратят порядка 200 млн рублей. Об этом сообщил начальник управления ветеринарии региона Владимир Жилин во время заседания правительства региона 27 июня.



По его словам, программа рассчитана на несколько лет. В 2019 году на эти цели было выделено 74 миллиона рублей. В 2020 году на борьбу с чумой свиней направят чуть больше 61 миллиона, а в 2021-м - еще 44 миллиона.



Напомним, что в марте 2019 года вспышка вируса произошла в Константиновском районе. Из-за карантинных мероприятий в районе был введён режим ЧС. Очаг распространения вируса находился на территории хуторов Кастырского и Упраздно-Кагальницкого. Было проведено отчуждение 283 свиней общим живым весом около 39 тонн. На компенсацию ущерба, понесенного владельцами личных подсобных хозяйств, из резервного фонда области было выделено 4,4 млн рублей.



Добавим, что африканская чума свиней (АЧС) - остро протекающее вирусное заболевание. Зараженные животные погибают в течение 24-28 часов. Заболевание может протекать без каких-либо характерных симптомов. Летальный исход при заражении чумой африканской чумы среди поросят и взрослых особей составляет 100%.