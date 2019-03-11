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В Ростовской области вспыхнул очаг африканской чумы свиней

В Ростовской области вспыхнул очаг африканской чумы свиней
В Константиновском районе Ростовской области у свиней обнаружили африканскую чуму. Четыре особи умерли от опасной болезни в хуторе Кастырском, сообщает областное правительство.

Сейчас специалисты принимают меры для того, чтобы остановить распространение вируса. Заседание комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных прошло 12 марта.

Вирус африканской чумы свиней очень устойчив и опасен как для домашних, так и для диких особей любого возраста. Абсолютно все заболевшие свиньи в итоге умирают. АЧС никак не лечится, её нельзя предотвратить путём вакцинации. Единственный способ борьбы с болезнью — жёсткие карантинные меры и ликвидация животных.

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