В Ростовской области вспыхнул очаг африканской чумы свиней



В Константиновском районе Ростовской области у свиней обнаружили африканскую чуму. Четыре особи умерли от опасной болезни в хуторе Кастырском, сообщает областное правительство.



Сейчас специалисты принимают меры для того, чтобы остановить распространение вируса. Заседание комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных прошло 12 марта.



Вирус африканской чумы свиней очень устойчив и опасен как для домашних, так и для диких особей любого возраста. Абсолютно все заболевшие свиньи в итоге умирают. АЧС никак не лечится, её нельзя предотвратить путём вакцинации. Единственный способ борьбы с болезнью — жёсткие карантинные меры и ликвидация животных.