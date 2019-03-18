В Ростовской области спасли провалившегося под лёд рыбака



Фото: Volchiha22.ru

В Шолоховском районе Ростовской области спасатели вытащили из воды провалившегося под лёд рыбака.



ЧП произошло в заливе Мигулянка. Местные жители знают, что в этих местах находятся акватории с родниками, однако многих это не останавливает от небезопасного увлечения. Так, 19 марта в Вешенское поисково-спасательное подразделение областной службы спасения на водах поступило сообщение о тонущем рыбаке.



Когда спасатели прибыли на место, мужчина из последних сил хватался за кромку льда.

- До тонущего мужчины спасатели попытались добраться на плоскодонной лодке, но максимально приблизиться к утопающему на плавсредстве было сложно. Добраться до пострадавшего помогла лестница, предназначенная именно для спасения на акваториях в зимний период, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море РФ.



В поисково-спасательной службе отметили, что лёд возле рыбака был очень хрупким, поэтому для спасателя, продвигавшегося к пострадавшему по лестнице, операция была достаточно рискованной.



За операцией по спасению наблюдали порядка 30 человек таких же любителей подледного лова. После того как мужчина оказался в безопасности, спасатели убедили остальных рыбаков выйти на берег.