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В Ростовской области спасли провалившегося под лёд рыбака

В Ростовской области спасли провалившегося под лёд рыбака
Фото: Volchiha22.ru
В Шолоховском районе Ростовской области спасатели вытащили из воды провалившегося под лёд рыбака.

ЧП произошло в заливе Мигулянка. Местные жители знают, что в этих местах находятся акватории с родниками, однако многих это не останавливает от небезопасного увлечения. Так, 19 марта в Вешенское поисково-спасательное подразделение областной службы спасения на водах поступило сообщение о тонущем рыбаке.

Когда спасатели прибыли на место, мужчина из последних сил хватался за кромку льда.
- До тонущего мужчины спасатели попытались добраться на плоскодонной лодке, но максимально приблизиться к утопающему на плавсредстве было сложно. Добраться до пострадавшего помогла лестница, предназначенная именно для спасения на акваториях в зимний период, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море РФ.

В поисково-спасательной службе отметили, что лёд возле рыбака был очень хрупким, поэтому для спасателя, продвигавшегося к пострадавшему по лестнице, операция была достаточно рискованной.

За операцией по спасению наблюдали порядка 30 человек таких же любителей подледного лова. После того как мужчина оказался в безопасности, спасатели убедили остальных рыбаков выйти на берег.

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