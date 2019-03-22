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В Ростовской области спасли мужчину-диабетика, застрявшего с семьей на трассе

В Ростовской области спасли мужчину-диабетика, застрявшего с семьей на трассе
В Шолоховском районе Ростовской области помощь спасателей понадобилась водителю-диабетику, застрявшему на трассе без лекарств.

Автомобиль «Нива», в котором находилась семья из трёх человек, увяз в грязи в районе хутора Нижне-Кривского. У мужчины, больного диабетом, необходимых лекарств с собой не было. А выбраться из грязевой ловушки самостоятельно не получалось.
- Прибыв на место, работники Вешенской поисково-спасательной группы предложили пострадавшим пересесть в служебный автомобиль, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море РФ. – Затем с помощью троса спасатели извлекли машину из грязевого кома и сопроводили пострадавших до дома.

От помощи медиков водитель и пассажиры отказались.

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