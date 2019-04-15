В Ростовской области прошли учения экипажей бомбардировщиков Су-34



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В небе над Ростовской областью прошли учения экипажей бомбардировщиков Су-34. Пилоты отрабатывали задания в сложных метеоусловиях днём и ночью. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Южного военного округа.



Экипажи выполнили задачи аэронавигации, взлёт и посадку на аэродром, полёт в парах по заданному маршруту в указанный район, бомбометание по одиночным наземным целям на одном из авиационных полигонов.



Ночью 10 экипажей Су-34 совершили простой пилотаж.



Как пояснили в пресс-службе ЮВО, тренировки проводятся для оценки уровня боевой выучки каждого военнослужащего, а также слаженности подразделений.