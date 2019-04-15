Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области прошли учения экипажей бомбардировщиков Су-34

В Ростовской области прошли учения экипажей бомбардировщиков Су-34
Фото: www.aviaport.ru
В небе над Ростовской областью прошли учения экипажей бомбардировщиков Су-34. Пилоты отрабатывали задания в сложных метеоусловиях днём и ночью. Об этом 17 апреля сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Экипажи выполнили задачи аэронавигации, взлёт и посадку на аэродром, полёт в парах по заданному маршруту в указанный район, бомбометание по одиночным наземным целям на одном из авиационных полигонов.

Ночью 10 экипажей Су-34 совершили простой пилотаж.

Как пояснили в пресс-службе ЮВО, тренировки проводятся для оценки уровня боевой выучки каждого военнослужащего, а также слаженности подразделений.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.