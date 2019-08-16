Штурмовики У-25 приземлились рядом с трассой М-4 «Дон»



Специалисты Южного военного округа в рамках учений развернули полевой аэродром и оборудовали грунтовую взлётно-посадочную полосу в Ростовской области.



Военные лётчики штурмовиков Су-25СМ3 приземлились на временный аэродром рядом с трассой М-4 «Дон». Экипаж провёл дозаправку и пополнение боекомплекта, поле чего совершил взлёт и бомбометание по целям по сценарию учений на авиационных полигонах в Крыму и на Кубани.

- Во время посадок самолётов подразделения охраны грунтового аэродрома и группа армейского спецназа защитили аэродром, отразив атаку диверсионной группы условного противника, - рассказали в Министерстве обороны РФ.



Как пояснили в военном ведомстве, данные тренировки необходимы для подготовки лётчиков к посадке самолётов при отсутствии аэродромной сети, а также в сложных метеоусловиях.



