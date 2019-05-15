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В Ростовской области построили стадион за 14 миллионов

В Ростовской области построили стадион за 14 миллионов
В селе Кульбаково Ростовской области построили стадион за 14 миллионов рублей. Об этом рассказали в министерстве по физической культуре и спорту.

Строительство стадиона продолжалось с 2017-го по 2019 год. В результате на футбольном поле выполнили весь комплекс земляных работ, установили оросительную и дренажную системы. Поставщик уложил на поле натуральный газон. Кроме того, территорию, прилегающую к стадиону, благоустроили.

Все работы завершились еще в апреле. Открытие должно состояться 18 мая.

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