В Ростове состоялось торжественное открытие стадиона СКА



Открытие стадиона «Спортивный Клуб Армии» прошло в Ростове-на-Дону. Торжественное мероприятие состоялось 23 марта. В этот же день впервые с 2013 года на новом поле состоялся матч «СКА Ростов-на-Дону» - ФК «Динамо Ставрополь».



Праздник смогли посетить все жители и гости Ростова. Для них были организованы концерт с участием творческих коллективов города, выставка военной техники, показательные выступления спецназа и учащихся спортивных школ.





Гостем мероприятия стал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.



- Сегодня большой праздник для всех любителей футбола и ветеранов нашего прославленного футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону», - отметил замгубернтора. - Стадион прошёл сертификацию для матчей Российского футбольного союза и Первенства профессиональной футбольной лиги. Стадион соответствует всем нормам и требованиям для проведения футбольных матчей второй лиги.



На реконструкцию комплекса из бюджета выделяли 330 миллионов рублей. Стадион был полностью обновлён, там установили трибуны на более чем 220 болельщиков, цифровое информационное табло и четыре осветительные мачты. В начале марта СКА был включен во Всероссийский реестр объектов спорта.

