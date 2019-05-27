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В Ростовской области и Краснодарском крае из-за жары могут ограничить движение грузовиков

В Ростовской области и Краснодарском крае из-за жары могут ограничить движение грузовиков
Из-за жары в Ростовской области и Краснодарском крае могут ограничить движение грузовиков на трассе М-4 «Дон». Изменения, возможно, введут 30 мая с 12 часов до полуночи. Об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

В этот день ожидается температура до +32 градусов. При такой ситуации асфальт может нагреваться до +60 градусов. Из-за этого он начинает плавиться, и большегрузы, проезжая по нему, оставляют после себя колею.

Фуры смогут двигаться только ночью. Водителям придётся подождать в специально отведённых для этого местах.

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