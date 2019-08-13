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В Ростовской области из-за жары ограничили движение грузовиков по четырём трассам

В Ростовской области из-за жары ограничили движение грузовиков по четырём трассам

На четырёх региональных трассах в Ростовской области ввели ограничение на движение большегрузов. Ограничение введено из-за высокой температуры, которая превысила отметку в 32 градуса. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва - Волгоград.

Так, для проезда грузовиков с 10 до 22 часов закрываются следующие дороги:
- А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной;
- А-270 Новошахтинск - граница с Украиной;
- А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной;
- А-135 Подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону: Северный подъезд, Южный подъезд, Западный подъезд.

Ограничение начало действовать с 15 августа. Добавим, что аналогичные запреты также введены в Волгоградской и Воронежской областях.
- Если запрет застал водителя в дороге, он может переждать время на точке сервиса с автостоянками, - добавили в компании. - Таких «островков» на перечисленных трассах - 128, они вмещают 6 382 автомобиля.

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