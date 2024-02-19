Фото: Ростовский зоопарк

В Ростовском зоопарке рассказали о «волшебном кролике». Это животное было открыто в Китае только в 1983 году.Илийская пищуха, или пика, похожа на кролика, белку и игрушечного медвежонка. К сожалению, с момента обнаружения численность этого вида сократилась на 70 процентов.По мнению специалистов, опасность исчезновения «волшебных кроликов» выше, чем даже у панд, популяция которых очень быстро сокращается. Оба вида животных были занесены в Красную книгу.Однако у ростовчан не получится познакомиться с этим редчайшим кроликом. В Ростовском зоопарке он не содержится.