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В Ростовском зоопарке рассказали о «волшебном кролике»

В Ростовском зоопарке рассказали о «волшебном кролике»
В Ростовском зоопарке рассказали о «волшебном кролике». Это животное было открыто в Китае только в 1983 году.

Илийская пищуха, или пика, похожа на кролика, белку и игрушечного медвежонка. К сожалению, с момента обнаружения численность этого вида сократилась на 70 процентов.

По мнению специалистов, опасность исчезновения «волшебных кроликов» выше, чем даже у панд, популяция которых очень быстро сокращается. Оба вида животных были занесены в Красную книгу.

Однако у ростовчан не получится познакомиться с этим редчайшим кроликом. В Ростовском зоопарке он не содержится.
Фото: Ростовский зоопарк
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