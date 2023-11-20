В зоопарке Ростова родился детеныш верблюда

Фото: Скрин с видео.

В Ростовском зоопарке в семье верблюдов родился детеныш. Его назвали Емельяном. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка 20 ноября.Детеныш верблюдов Майи и Шакито появился на свет еще пять месяцев назад. Первое время у верблюжонка были некоторые проблемы с кожным покровом. Но благодаря заботе сотрудников зоопарка малыш окреп, а его тело покрылось хорошей шерсткой.Сейчас с двугорбым Емельяном все хорошо. Он здоров, весел и гуляет с мамой в простором вольере.