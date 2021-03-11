Причиной неприятного запаха воды в домах ростовчан стало загрязнение и резкое снижение уровня Дона

В начале марта жители донской столицы почувствовали неприятный запах водопроводной воды. Жалобы горожан дошли до губернатора области и главы администрации Ростова. Мгновенно отреагировал и поставщик воды в дома людей – АО «Ростовводоканал».Специалисты определили, что причиной неприятного «рыбного» запаха воды стало вещество геосмин, выделяемое некоторыми видами микроводорослей в Дону. Впервые проблема наличия этого вещества в водопроводной воде появилась еще в 2013 году, и уже тогда специалисты заговорили о серьезных изменениях в состоянии самой реки.Осенью 2020 года «Ростовводоканал» закончил тестировать новое оборудование для очистки воды. Но решение о запуске было отложено до весны 2021 года. Изменение климата заставило включить установку ранее заявленных по документам сроков, и 12 марта она была запущена. В ее технологии лежит смешивание активированного угля с горячей водой. После этого пульпа смешивается с водой в специальной камере, и только потом она проходит все стандартные стадии очищения. Таким образом, очистная система нейтрализует неприятные запахи реки.Генеральный директор АО «Ростовводоканал» Алексей Тейге выступил с интервью на одном из местных телевизионных каналов. Он подробно рассказал о причинах появления запаха воды в домах ростовчан, и как поставщик воды справился с этой проблемой. По словам гендиректора «Ростовводоканала», специалисты зафиксировали изменения качества воды в феврале, хотя обычно это происходит не раньше марта-апреля. Появление неприятного запаха раньше срока стало полной неожиданностью для поставщика воды.- То, что запах появился в феврале, стало для нас аномальным явлением, - признается Алексей Тейге. - Сотрудниками водоканала мгновенно были приняты все меры, чтобы вода на выходе соответствовала всем требованиям и нормам СанПиН. Нами было принято решение расконсервировать новую установку и приступить к очистке воды при помощи активированного угля.Алексей Тейге добавил, что за последние несколько лет уровень загрязнения водных объектов региона вырос, а проблема обмеления Дона стала одной из глобальных. Из-за растущего объема загрязнений, а также интенсивного и раннего «цветения» реки старые способы очистки речной воды становятся неэффективными. В связи с этим специалисты применяют новые технологии: дополнительные реагенты, гипохлорирование, ультрафиолет.Последним доказательным способом очищения воды от неприятных запахов стало использование атиктивированного древесного угля. Этот проект был разработан в конце 2020 года. В перспективе будет разработан целый комплекс мероприятий для улучшения качества воды.По словам генерального директора АО «Ростовводоканал», в ближайших перспективах - разработка целого комплекса мероприятий по очистке водопроводной воды. Алексей Тейге сообщил о создании общественного совета, который будет заниматься вопросами улучшениями качества воды в Дону. А сотрудники «Ростовводоканала» готовы к конструктивному диалогу с людьми для улучшения качества жизни города.