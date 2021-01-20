Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В ростовском Платове два самолета не смогли приземлиться из-за тумана

В ростовском Платове два самолета не смогли приземлиться из-за тумана
Два самолета, летевших в Ростов, отправили на запасной аэропорт в Краснодаре. Воздушные суда не смогли приземлиться в Платове из-за тумана, накрывшего область 22 января.

Самолет рейса Новосибирск — Ростов ожидается в ростовском аэропорту к 13:50. Его задержали на 4,5 часа. Судно из Екатеринбурга, которое должно было приземлиться в 9:15 в донской столице, прибудет только к 14:00.

Непогода отразилась и на вылетающих рейсах. Задержаны самолеты, следующие в Стамбул, Москву и Санкт-Петербург.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.