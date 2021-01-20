В ростовском Платове два самолета не смогли приземлиться из-за тумана

Два самолета, летевших в Ростов, отправили на запасной аэропорт в Краснодаре. Воздушные суда не смогли приземлиться в Платове из-за тумана, накрывшего область 22 января.Самолет рейса Новосибирск — Ростов ожидается в ростовском аэропорту к 13:50. Его задержали на 4,5 часа. Судно из Екатеринбурга, которое должно было приземлиться в 9:15 в донской столице, прибудет только к 14:00.Непогода отразилась и на вылетающих рейсах. Задержаны самолеты, следующие в Стамбул, Москву и Санкт-Петербург.