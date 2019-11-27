В ростовском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы



В ростовском аэропорту Платов задерживаются несколько рейсов. Причиной выхода из графика стали метеоусловия.



Утром 29 ноября Ростов и пригороды окутало плотным туманом. Из-за неблагоприятных условий в донской столице не могут приземлиться четыре борта.

- Задерживаются два самолёта из Москвы и по одному из Еревана и Новосибирска, - сообщила официальный представитель Платова Ксения Бурменко. – Два рейса, из Уфы и Тюмени, ушли на запасной аэродром в Краснодар.



Кроме этого, по той же причине задерживается вылет самолётов в Ереван и Стамбул.