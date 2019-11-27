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В ростовском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы

В ростовском аэропорту из-за тумана задерживаются рейсы
В ростовском аэропорту Платов задерживаются несколько рейсов. Причиной выхода из графика стали метеоусловия.

Утром 29 ноября Ростов и пригороды окутало плотным туманом. Из-за неблагоприятных условий в донской столице не могут приземлиться четыре борта.
- Задерживаются два самолёта из Москвы и по одному из Еревана и Новосибирска, - сообщила официальный представитель Платова Ксения Бурменко. – Два рейса, из Уфы и Тюмени, ушли на запасной аэродром в Краснодар.

Кроме этого, по той же причине задерживается вылет самолётов в Ереван и Стамбул.

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