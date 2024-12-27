В ростовском парке имени Максима Горького устранили прорыв трубы

Фото: ростов.ру

В Ростове-на-Дону специалисты устранили прорыв трубы в парке имени Максима Горького. Об этом сообщили в Управлении культуры.Местные жители обратили внимание на глубокую яму в парке и обеспокоились, что она останется в таком виде до Нового года. Однако уже через три дня порядок на территории был восстановлен.Управление культуры сообщило, что прорыв водопроводной трубы был устранён. Сейчас на территории парка проводятся благоустроительные работы.Этот случай ещё раз напоминает о важности оперативного реагирования на подобные происшествия. Благодаря слаженной работе специалистов, парк Горького скоро вновь станет любимым местом отдыха горожан.